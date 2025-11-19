Adobe купила основанного россиянами разработчика ПО Semrush за $1,9 млрд

Американская компания Adobe объявила о покупке разработчика ПО для маркетинга Semrush. Adobe выплатит акционерам компании по $12 за акцию, тем самым сумма сделки составляет $1,9 млрд. После появления информации о покупке акции Semrush выросли почти на 75%. Сделку планируется завершить в первом полугодии 2026-го.

Semrush была основана Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым в Санкт-Петербурге в 2008 году. В 2017 году штаб-квартира компании была перенесена в США. В 2021-м Semrush провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания разрабатывает ПО для маркетинга и поисковой оптимизации и работает по модели ПО как услуга (SaaS). Среди ее клиентов Amazon и TikTok.

Adobe в 2022 году объявила о покупке за $20 млрд сервиса для дизайнеров Figma. Однако сделка сорвалась из-за сложностей с получением одобрения со стороны регуляторов ЕС и Великобритании.

Яна Рождественская