Минфин рассчитывает продать госпакет ЮГК в марте

Продать перешедший государству пакет акций «Южуралзолота» (ЮГК) могут в марте, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он уточнил, что решение должно принять правительство.

«Его (решения.— "Ъ") пока нет. Но я очень надеюсь, что оно в самое ближайшее время выйдет»,— сказал господин Моисеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал его у экс-владельца компании Константина Струкова. В декабре 2025 года Минфин сообщал, что скоро выставит ЮГК на открытый аукцион. Министр финансов Антон Силуанов обещал «не затягивать» с проведением аукциона.

Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».