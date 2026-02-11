WJS: Пентагон готовит вторую авианосную группу к военной операции против Ирана

Пентагон планирует отправить вторую авианосную ударную группу американских ВМС на Ближний Восток. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных американских чиновников. По информации издания, американские военные готовятся к возможной операции против Ирана.

Источники WSJ подчеркнули, что президент США Дональд Трамп еще не отдал официального приказа о развертывании, и планы могут измениться. Авианосец USS George H.W. Bush сейчас завершает учения у берегов Вирджинии. В случае развертывания он присоединится к USS Abraham Lincoln, который уже находится в регионе.

Один из чиновников сообщил, что военное ведомство готовит авианосец к развертыванию через две недели. Другой источник заявил, что приказ о передислокации могут отдать в течение нескольких часов.

10 февраля Дональд Трамп в интервью изданию Axios заявил, что может отправить вторую авианосную ударную группу на Ближний Восток для готовности к военным действиям с Ираном, если Вашингтону не удастся достичь сделки с Тегераном.