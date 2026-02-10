Axios: Трамп рассматривает возможность отправки второй армады кораблей в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить вторую авианосную ударную группу американских военно-морских сил на Ближний Восток для готовности к военным действиям с Ираном. Об этом сообщил Axios.

«Либо мы заключим сделку, либо нам придется сделать что-то очень серьезное, как в прошлый раз», — сказал Дональд Трамп. По его словам, такая мера может понадобиться если переговоры США и Ирана провалятся.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе при посредничестве Омана прошли в Маскате 6 февраля. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций. В конце января Дональд Трамп направил в Иран армаду кораблей. В ее состав входят истребители, ракеты Tomahawk и несколько военных кораблей.