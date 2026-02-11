Итальянские саночники взяли золото Олимпиады в состязании двоек

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в состязании двоек. Они показали результат 1 минута 45,086 секунды.

Второе место заняла австрийская пара Томас Штой—Вольфганг Киндль (1.45,154). Третьими стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, шестикратные олимпийские чемпионы, которые в этой дисциплине вместе взяли три золота подряд (2014-2022). Им на прохождение трассы потребовалось 1 минута 45,176 секунды.

Для 32-летнего Ридера и 31-летнего Кайнцвальднера это первая олимпийская медаль. На их счету серебро чемпионата мира 2020 года.

Арнольд Кабанов