Зеленский опроверг сообщения о выборах и отправке делегации в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что 24 февраля объявит проведение выборов. На брифинге он также отверг возможность отправки в Москву переговорной делегации. Сегодня о том, что Киев рассматривает такой сценарий, сообщало украинское издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.

К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращения огня, заявил Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности, если выборов не будет. Кроме того, украинский президент выразил готовность встретиться для переговоров «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии». Тем самым он опроверг несколько сообщений СМИ об изменении украинских переговорных позиций.

Сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти согласились с требованием США до 15 мая провести президентские выборы и референдум «по любому мирному соглашению» с Россией. Информацию опровергли источники «РБК-Украина» в окружении украинского президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал раньше времени не рассуждать о выборах президента на Украине.