Песков призвал раньше времени не рассуждать о выборах президента на Украине

Официальных сообщений о проведении президентских выборов на Украине не было. Поэтому рассуждать на эту тему еще рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников»,— уточнил господин Песков на брифинге. Представитель президента также призвал журналистов ориентироваться на первоисточники, а не на информационные потоки.

Сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский согласился в «сжатые сроки» провести отложенные из-за военного положения выборы вместе с референдумом по мирному соглашению. Американская сторона, по данным FT, настаивала на проведении мероприятия до 15 мая. Позднее собеседник «РБК-Украина» из окружения Владимира Зеленского опроверг эту информацию. В декабре прошлого года господин Зеленский говорил, что готов провести выборы в стране в ближайшие 60-90 дней, если США и Евросоюз обеспечат безопасность голосования.