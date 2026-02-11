Американский конькобежец Штольц с олимпийским рекордом взял золото Игр в Милане

Представитель США, конькобежец Джордан Штольц, завоевал золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 1000 м, установив олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 6,28 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордан Штольц

Фото: Sarah Stier / Getty Images Джордан Штольц

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Штольцу также принадлежит мировой рекорд в дисциплине (1.05,37). Прежним олимпийским рекордсменом был Герард ван Велде, достижение которого держалось с 2002 года.

Серебро взял голландец Йеннинг де Бо, пробежавший на полсекунды медленнее победителя. Бронзу — китаец Нин Чжунъянь (+1,06 секунды).

Для 21-летнего Джордана Штольца это первая олимпийская медаль. Он является семикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Арнольд Кабанов