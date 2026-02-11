В Белгородской области очередной ракетный удар ВСУ повредил инфраструктуру
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, в результате атаки серьезно повреждены объекты инфраструктуры.
«Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах»,— пишет господин Гладков.
Аварийные и оперативные службы работают на местах и занимаются ликвидацией последствий. Информация о масштабах разрушений и ущербе уточняется. В начале недели сообщалось, что 320-тысячный Белгород после трех обстрелов ВСУ по критической инфраструктуре столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении, которые затронули более 600 домов и четверть жителей.
