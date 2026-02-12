Белград ослушался ЕС

В Сербии вступили в силу законы, существенно ограничивающие деятельность спецпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью, расследующей несколько резонансных дел, в которые вовлечены и ряд министров. «Антипрокурорские законы» жестко раскритиковал Евросоюз, расценив их как «серьезный шаг назад на европейском пути Сербии» и потребовав заморозить их применение и внести в них поправки. Сербские власти эти требования выполнять отказываются, что почти неизбежно ведет к осложнению отношений Белграда и ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Законы, существенно ограничивающие деятельность сербской спецпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью, вступили в силу на этой неделе после того, как их подписал президент Александр Вучич. Сербский парламент принял их по ускоренной процедуре в конце декабря — без общественного обсуждения и консультаций с ЕС, которые Сербия как кандидат на вступление в Евросоюз обязалась проводить.

Законы предусматривают перевод значительного числа прокуроров, расследующих наиболее резонансные дела, из специальной в обычную прокуратуру под предлогом, как утверждают сербские власти, «повышения эффективности и справедливости в работе этих структур».

Оппоненты же властей и многие юристы предупреждают: сокращением полномочий спецпрокуратуры резко ограничивается ее самостоятельность и независимость, что негативно скажется на расследовании, прежде всего, резонансных дел.

Среди таких дел наиболее громкими считаются расследование трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения только что реконструированного бетонного козырька вокзала погибли 16 человек, а также «дело Генштаба», когда, по версии прокуратуры, со зданий бывшего Генштаба и Минобороны, частично разрушенных в ходе натовских бомбардировок 1999 года, был незаконно снят статус объектов культурного наследия, а территория под ними передана под застройку компании зятя президента США Джареда Кушнера. По первому делу обвинения предъявлены двум бывшим министрам и десятку высокопоставленных чиновников. Среди обвиняемых по второму делу проходит действующий министр культуры Никола Селакович, считающийся близким соратником президента.

Еще до принятия парламентом «антипрокурорских законов» президент Александр Вучич не раз жестко критиковал спецпрокуратуру, выдвигая против нее серьезные обвинения. Сначала он назвал спецпрокуроров «коррумпированной бандой, которая берет деньги и действует как самая худшая мафия, работая против государства по указке извне». Потом обвинил их в срыве сделки по Генштабу, заявив, что инициированная ими кампания преследовала цель «подорвать Сербию экономически» и «велась целенаправленно по указке со стороны».

После того как сербский парламент голосами правящей коалиции принял законы, ограничивающие деятельность спецпрокуратуры, попытку остановить их реализацию предпринял Евросоюз. Глава сербского Минюста Ненад Вуйич подтвердил на этой неделе, что высокопоставленные представители ЕС, с которыми он встречался накануне в Брюсселе, настаивали на неприменении принятых законов, однако он такой вариант отверг. «Невозможно остановить применение законов, этого не может сделать ни министр, ни правительство, ни президент, это абсолютно нереально»,— заявил глава Минюста в интервью телевидению Prva. Он лишь допустил возможность «некоторой коррекции» принятых законов в будущем, да и то только в том случае, «если Венецианская комиссия будет иметь существенные замечания».

Несмотря на резкие возражения и предупреждения со стороны Евросоюза, президент Александр Вучич подписал спорные законы, после чего они вступили в силу.

В ЕС это расценили как «серьезный шаг назад на европейском пути Сербии», что почти неизбежно ведет к осложнению отношений Белграда с Евросоюзом.