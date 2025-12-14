Президент Сербии объявил войну прокурорам

В Сербии усиливается противостояние между президентом Александром Вучичем и спецпрокуратурой по борьбе с оргпреступностью, расследующей резонансные дела, по которым проходят люди из близкого президентского окружения. В конце недели сербский лидер предупредил, что помилует всех, против кого спецпрокуратура выдвинет обвинения, после чего глава Минюста объявил о предстоящей ревизии ее работы. Оппозиция обвинила власти в планах вообще ликвидировать спецпрокуратуру по борьбе с оргпреступностью. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Пусть выдвигают обвинения. Это покажет, как разрушают государство, захватывают его извне»,— объявил в конце недели Александр Вучич, обращаясь к спецпрокуратуре по борьбе с оргпреступностью, расследующей громкое «дело о Генштабе». И тут же предупредил, что помилует «всех, кто якобы участвовал в махинациях», если им предъявят обвинения в деле о «незаконной передаче» территории бывшего генштаба в центре Белграда компании зятя президента США Джареда Кушнера.

«Дело о генштабе» — одно из резонансных дел, которые сейчас расследует сербская спецпрокуратура. По ее версии, со зданий бывшего генштаба и Минобороны, частично разрушенных в ходе бомбардировок НАТО 1999 года, был незаконно снят статус объектов культурного наследия для передачи их компании зятя президента США Джареда Кушнера под строительство офисно-жилищного комплекса стоимостью $500 млн.

Среди подозреваемых по этому делу проходит министр культуры Никола Селакович, считающийся близким соратником президента.

Ему инкриминируются два серьезных преступления — злоупотребление служебным положением и фальсификация документов. На днях министра вызывали по этому поводу в спецпрокуратуру, после чего он назвал прокуроров «бандой преступников», которая «оказывает давление, пытается запугать, криминализовать нас», и обвинил их в работе на западные структуры с целью свержения власти в Сербии.

Практически те же обвинения в адрес спецпрокуратуры ранее выдвигал и сам Александр Вучич. В ноябре он обвинил спецпрокуроров в том, что «каждый день они отпускают на свободу тех, кто устраивает блокады, нападает на людей на улицах». «Все это происходит из-за коррумпированной банды, которая берет деньги и 20 лет действует как самая худшая мафия. Они работают напрямую против государства по указке извне»,— заявил президент. Он обрушился на спецпрокуратуру и за саботаж, по его словам, сделки по генштабу. «Они получили указание извне, чтобы Сербия не смогла улучшить отношения с администрацией Трампа»,— негодовал Александр Вучич.

И на сей раз президент вступился за министра культуры. «Николу Селаковича преследуют не из-за воровства, коррупции или другого преступления, а из-за политики,— заявил он в интервью провластному телевидению Pink.— Запустили эти дела на фоне безумия с блокадами городов. Все в этой прокуратуре активно участвовали в демонстрациях».

После столь жесткой критики президентом и его близкими соратниками спецпрокуратуры сербская оппозиция обвинила власти в планах вообще ликвидировать эту структуру.

«Прокуратура по борьбе с оргпреступностью ведет ключевые дела — о генштабе и обрушении бетонного козырька (на вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек.— “Ъ”), где подозреваемыми выступают министры, высокопоставленные чиновники, ближайшие соратники Александра Вучича... Ликвидацией спецпрокуратуры и подчинением ее обычной прокуратуре власть наносит удар по верховенству права»,— предупредила на минувшей неделе одна из оппозиционных лидеров Мариника Тепич.

Она явно имела в виду недавнюю инициативу главы парламентского комитета по правосудию Углеши Мрдича из пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, предложившего реорганизовать спецпрокуратуру и включить ее в качестве отдельного управления в прокуратуру по общим делам. 13 декабря опасения оппозиционного лидера получили еще одно подтверждение: глава сербского Минюста Ненад Вуйич объявил о предстоящей ревизии работы спецпрокуратуры.

Мариника Тепич призвала сербскую и мировую общественность «срочно отреагировать» на планы властей. В оппозиции рассчитывают, что реакция Евросоюза, куда Сербия намеревается вступить, будет столь же жесткой, как и в случае с недавней попыткой властей Украины упразднить аналогичную прокурорскую структуру — Национальное антикоррупционное бюро Украины.