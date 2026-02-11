Объявлен поиск подрядчика для ремонта Яковлевского круга

В Ярославле начали поиск подрядной организации для капитального ремонта Яковлевского круга и прилегающих дорог. Открытый конкурс объявлен на площадке госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 210,1 млн руб. Работы проведут в восемь этапов в период с 20 апреля 2026 года до 31 октября 2027 года.

Первой, в 2026 году, будут делать улицу Яковлевскую на участке от дома № 7 (областная больница) до границы городского округа: эти работы нужно закончить до 15 сентября текущего года.

Ремонт остальных участков — дороги от круга до границы города в районе путепровода у станции «Филино», 3-й Яковлевской от проспекта Авиаторов до границы города, от 3-й Яковлевской до больницы и разворотное кольцо — должен пройти в период с 1 апреля до 31 октября 2027 года.

Итоги конкурса подведут 6 марта.

Алла Чижова