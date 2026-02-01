Коттеджи настроились впрок

На рынке высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья наметились признаки затоваривания. За год объем первичного предложения здесь вырос более чем в полтора раза, а вторичного — на 22%. Объекты накапливаются из-за сдержанного спроса: в условиях экономической неопределенности граждане отказываются от их покупки. Это вынуждает собственников коттеджей предлагать дисконты и может привести к снижению девелоперской активности.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На первичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья на конец 2025 года экспонировалось 660 лотов, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Год к году показатель увеличился на 63,4%. Аналитики «Метриум Премиум» и Whitewill также зафиксировали существенный рост предложения, но конкретных показателей не привели.

Объем вторичных лотов на загородном рынке за прошлый год вырос на 22%, до 1,97 тыс.

Резкое расширение экспозиции связано с ростом девелоперской активности. В 2025 году в Подмосковье стартовали продажи в 11 элитных поселках, а в 2024 году — всего в двух, говорит директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. Она уточняет, что 89% первичных объектов сейчас формируют коттеджи и участки премиум-класса, оставшиеся 11% — это делюкс-объекты. Руководитель загородного департамента Whitewill Юлия Симон отмечает, что коттеджи на рынок выводят и частные инвесторы, которые возводят их точечно.

Реализация большинства новых поселков на высокобюджетном рынке Подмосковья началась два-три года назад, когда спрос на такую недвижимость рос, напоминает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Но сейчас конъюнктура сильно поменялась, и востребованность загородной недвижимости сократилась.

В NF Group говорят, что в прошлом году в высокобюджетном сегменте были продажи 210 первичных лотов. Год к году показатель сократился на 25%. Во вторичном сегменте прослеживается стагнация — число сделок выросло на 2%, до 370.

Покупатели заняли выжидательную позицию в условиях общей экономической неопределенности, считает Татьяна Алексеева. Юлия Симон говорит, что клиенты сейчас отдают предпочтение скорее вторичным предложениям: это способ избежать затрат на ремонт и обустройство территории.

Анна Раджабова отмечает, что многие собственники из-за сдержанного спроса готовы продавать объекты с существенными дисконтами. Это привело к тому, что средний бюджет вторичного предложения на загородном рынке в прошлом году сократился на 16%, до 430 млн руб., следует из данных NF Group.

На первичном рынке тенденция пока обратная. Средняя стоимость лота, по оценке Whitewill, здесь выросла на 30%. Сооснователь девелоперской компании Noco Олег Герасимов объясняет это увеличением себестоимости строительства и дефицитом качественных участков под застройку. Многие застройщики действительно рассматривают в том числе относительно удаленные от Москвы локации в окрестностях Истры, Клина и Мытищ, говорит Анна Раджабова.

Юлия Симон ожидает, что в контексте ограниченного спроса активность девелоперов на загородном рынке будет снижаться.

Компании займут более осторожную позицию — новые проекты будут выходить небольшими очередями, добавляет госпожа Алексеева. Но и накопленный объем предложения, по мнению Анны Раджабовой, в будущем может привести к затовариванию в большинстве элитных загородных локаций. Это будет способствовать снижению маржинальности девелоперского бизнеса. Перспектив роста спроса на высокобюджетные поселки эксперт пока не видит.

София Мешкова