США нейтрализовали нарушившие воздушное пространство дроны наркокартеля

Пентагон и Федеральное авиационное управление (ФАУ) нейтрализовали беспилотники, нарушившие американское воздушное пространство. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи. По его словам, аппараты принадлежали наркокартелю.

«Угроза была нейтрализована, опасность для коммерческой авиации в регионе устранена. Ограничения сняты, полеты продолжаются в обычном режиме»,— заявил глава ведомства.

В среду утром ФАУ без объяснения причин объявило о десятидневном ограничении воздушного движения над приграничным с Мексикой городом Эль-Пасо. Менее чем через восемь часов ограничения сняли.

Издание New York Post со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщает, что беспилотники принадлежали мексиканскому картелю. Какими средствами аппарат был устранен, не сообщается.

В начале января Дональд Трамп объявил, что вскоре США нанесут удары по наркокартелям в Мексике. Американский президент сделал это заявление спустя неделю после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.