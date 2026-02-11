Словаки обыграли финнов в первом матче олимпийского хоккейного турнира

Сборная Словакии со счетом 4:1 победила команду Финляндии в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Pool Photo / AP Фото: Mike Segar / Pool Photo / AP

В составе победителей три очка набрал форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковский. Он дважды поразил чужие ворота и отметился результативной передачей. Кроме того, по шайбе в ворота финнов забросили нападающие Далибор Дворский из «Сент-Луис Блюз» и Адам Ружичка из московского «Спартака». Единственная шайба проигравших на счету форварда Ээли Толванена из «Сиэтл Кракен».

В среду состоится и другой матч группы B. Хозяева Олимпиады итальянцы сыграют со шведами. Матчи двух других квартетов состоятся в четверг, 12 февраля.

Арнольд Кабанов