Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

Прокуратура Республики Крым проводит проверку и контролирует установление обстоятельств ДТП с пассажирским микроавтобусом в пригороде Алушты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Согласно предварительным данным, авария произошла днем 11 февраля на автодороге «Симферополь — Алушта — Ялта». В районе Ангарского перевала водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, двигавшимся по маршруту «Ялта — Новая Каховка».

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в легковом автомобиле. В общественном транспорте было три человека, которые не пострадали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алина Зорина