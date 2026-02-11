В Анапе охранник техникума успел запереть дверь перед стрелком

Во время нападения студента на индустриальный техникум в Анапе больших жертв удалось избежать благодаря действиям охранника Николая Замараева. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Охранник заметил преступника еще на улице и заблокировал входную дверь, злоумышленник вел стрельбу через дверное стекло.

По предварительным данным следствия, молодой человек с огнестрельным оружием подошел к входу в техникум и первым выстрелом ранил женщину — библиотекаря учебного заведения, которая стояла недалеко от здания. В этот момент по камерам видеонаблюдения его заметил охранник Замараев, он сразу закрыл дверь, но не успел отойти в безопасное место. Злоумышленник выстрелил в охранника, ранив его, несмотря на бронежилет. Николай Замараев нажал кнопку вызова Росгвардии и по рации сообщил напарнику на другом посту о ситуации. Преступник в это время продолжал стрелять через дверь, одним из выстрелов был ранен студент, находившийся в холле.

После задержания преступника Николай Замараев был передан врачам скорой помощи, но по дороге в больницу он скончался от полученного ранения. Глава Анапы Светлана Маслова пообещала оказать помощь семье погибшего.

Анна Перова, Краснодар