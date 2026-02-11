Суд отказал в замене экспертов по делу о взыскании 1,3 млрд рублей с ППК ВСК

Арбитражный суд Омской области отклонил ходатайство БУОО «Омскоблстройзаказчик» (учредители минимущество и минстрой Омской области), просившего заменить экспертов и экспертную организацию по делу о взыскании 1,3 млрд руб. с московской публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК). Подрядчика Минобороны обвиняют в невыполнении обязательств по контракту при строительстве детского инфекционного стационара в Омске.

«В удовлетворении ходатайств БУОО «Омскоблстройзаказчик», акционерного общества «Новая технология» о замене экспертов, экспертной организации отказать. Продлить срок производства экспертизы на 60 рабочих дней», — определил суд.

Информация о причинах замены экспертов в материалах суда отсутствует. «Омскоблстройзаказчик» сразу после назначения судом в ноябре 2025 года проведение экспертизы требовал привлечь к работам омское ООО «Управление экспертизы и оценки» или новосибирское ООО «АМГ». В свою очередь ППК ВСК просило поручить проведение экспертизы ООО «Региональный центр экспертизы и оценки» из Екатеринбурга, Союзу «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» или московской ассоциации саморегулируемой организации судебных экспертов «Сумма мнений». Суд выбрал «Сумму мнений».

Специалистам поручено установить объем и стоимость фактически выполненных работ ППК ВСК по госконтракту, причины выполнения работ с отступлением от проектной документации, наличие недостатков, а также стоимость их устранения. Помимо этого, экспертам предстоит выяснить могли ли недостатки проектной документации привести к увеличению сроков работ.

Как писал «Ъ-Сибирь» в июле 2025 года, заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков, а также БУОО «Омскоблстройзаказчик» обратились с иском в арбитражный суд региона с просьбой взыскать с ППК ВСК 1,3 млрд руб. в качестве компенсации за неисполнение обязательств по контракту при строительстве детского инфекционного стационара. Стоимость работ составляла 6,3 млрд руб. Ввод объекта был запланирован на 2027 год. Степень готовности здания на сегодняшний день составляет – 8,7%.

ППК ВСК осуществляет реализацию самых крупных строительных проектов военного ведомства. В период с 2024 по 2025 годы компания получила более 200 исков от оборонного ведомства на суммы от 1,5 до 3 млрд руб. Сейчас целый ряд ее бывших руководящих сотрудников находятся под следствием.

