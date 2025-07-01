Прокуратура Омской области требует взыскать с подрядчика 1,3 млрд рублей

Заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков обратился с иском в арбитражный суд региона с просьбой взыскать с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) 1,3 млрд руб. в качестве компенсации за неисполнение обязательств по контракту.

Детали искового заявления не уточняются. 30 июня оно принято судом к производству, дата первого судебного заседания назначена на 28 июля 2025 года. Судом по ходатайству зампрокурора приняты обеспечительные меры в виде ареста счетов.

Ранее сообщалось, ВСК занималась строительством детского инфекционного стационара, стоимость контракта по которому составляла 6,3 млрд руб.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что в 2023 году подрядчик на основании договора, заключенного с БУОО «Омскоблстройзаказчик», получил более 1,2 млрд руб. на возведение здания. Ввод объекта был запланирован на 2027 год.

«Генеральный подрядчик сорвал график строительства объекта. На сегодняшний день процент готовности составляет – 8,7%, что ниже планируемого в четыре раза. Кроме того, при выполнении работ систематически допускались отступления от проекта строительства, не обеспечивалось должное количество работников», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

По инициативе прокуратуры Омской области ВСК неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, после чего был расторгнут контракт. При этом сумму неотработанного аванса в размере 816 млн руб. в добровольном порядке подрядчик не вернул.

Лолита Белова