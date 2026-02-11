Отложенному верить

11 февраля Минфин разместил рекордный объем ОФЗ с начала года — на 114 млрд руб. При этом совокупный спрос превысил 300 млрд руб., часть его перешла с прошлой недели, когда один из аукционов был признан несостоявшимся. Однако Минфин вынужден был размещать гособлигации с премией по доходности ко вторичному рынку. На долговой рынок оказывает давление ускорившаяся инфляция, а также регистрация эмитентом новых выпусков госбумаг на 2,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Размещение гособлигаций 11 февраля дорого обошлось Минфину. По выпуску облигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) с погашением в июле 2037 года эмитент установил средневзвешенную доходность в размере 15,32% годовых. Результат превзошел на 0,45 п. п. ставку на предыдущем аукционе по этим бумагам 24 декабря. Более короткий выпуск, погашаемый в июне 2032 года, был размещен с доходностью 15,2% годовых. Столь высоко ставки не поднимались с июня минувшего года.

Помимо высоких ставок интерес инвесторов подстегивал и неудовлетворенный спрос, сохранившийся после аукционов недельной давности (см. “Ъ” от 5 февраля). Управляющие, участвовавшие в размещении, тогда заявили “Ъ”, что спрос на гособлигации был очень большой. Позже это было подтверждено данными Минфина, согласно которым объем заявок составил рекордные с начала года 294 млрд руб. Однако эмитент отменил аукцион без объяснения причин. Два собеседника “Ъ” на долговом рынке указывают на то, что отмена произошла из-за «человеческого фактора». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Совокупный спрос на нынешних аукционах достиг 305 млрд руб., более чем в два раза превысив среднее значение на аукционах января. «Не исключено, что часть заявок с несостоявшегося аукциона была выставлена на текущих, пусть и не в полном объеме»,— отмечает один из портфельных управляющий ПИФов облигаций. Две трети всех заявок пришлось на среднесрочный выпуск ОФЗ. Однако Минфин отсек большую часть спроса, удовлетворив заявки на 66 млрд руб. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, премия по доходности ко вторичному рынку составила 2 б. п. Однако при размещении более длинного выпуска премия достигла 8 б. п. против 3 б. п. неделей ранее. Объем удовлетворенных заявок составил 48,5 млрд руб. Суммарный объем размещения составил 114,5 млрд руб., максимальный результат в этом году.

6,47 триллиона рублей по номиналу планирует привлечь Минфин с помощью ОФЗ в 2026 году

Конъюнктура финансового рынка пока не способствует массовым заимствованиям. По оценке Александра Ермака, доходность среднесрочных и долгосрочных выпусков, которые в настоящее время размещает Минфин, выросла с начала года порой на 30 б. п., до 14,2–15,3% годовых. Коррекция на долговом рынке произошла на фоне негативных данных по инфляции — на прошлой неделе она составила 0,2%, что обеспечило рост годовой инфляции до 6,46% против 6,43% неделей ранее.

Дополнительное давление на цены оказала новость о дополнительной эмиссии шести выпусков ОФЗ-ПД на 2,5 трлн руб. с погашением в 2031–2036 годах. «Потенциальный рост заимствований будет означать сохранение давления на кривую доходности госбумаг, поскольку Минфину зачастую приходится предлагать бумаги с дисконтом к текущему рынку. С учетом того что программа заимствований ориентирована на долгосрочные бумаги, под давлением окажется именно дальний отрезок кривой ОФЗ»,— отмечает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от итогов заседания Банка России по ключевой ставке 13 февраля. Большинство аналитиков в настоящее время ожидает сохранения ставки на уровне 16%. Реализация такого ожидания не окажет сильного влияния на рынок, так как уже заложено в цены. «Внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозе по среднему уровню ключевой ставки на этот год (текущий прогноз 13–15%) — его сохранение должно поддержать котировки госбумаг»,— считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Виталий Гайдаев