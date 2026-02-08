Нурлан Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, заявил, что «благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития». Он добавил, что «время расставит все на свои места», и юристы «на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами».

«Мой путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию»,— написал господин Сабуров в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято 30 января «из-за критики СВО», а также нарушений миграционного и налогового законодательства, сообщали источники ТАСС. О запрете комику сообщили 6 февраля во Внуково после прилета из Дубая. После этого он улетел в Казахстан.