Из свежей почты

Кирилл Фоменко, 17 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 215 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 36 тыс. руб.

При рождении Кирилл перенес кислородное голодание и кровоизлияние в мозг, в четыре месяца ему диагностировали детский церебральный паралич. При поддержке Русфонда с пяти лет сына лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). В результате Кирюша окреп, научился ходить и говорить. Учится дома по коррекционной программе. Но речь у сына невнятная, концентрировать внимание ему трудно, подвижность правых руки и ноги ограниченна. Нас ждут в ИМТ на очередной курс, а денег нет. Прошу, помогите! Светлана Фоменко, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Кириллу необходимо продолжать восстановительное лечение для нормализации мышечного тонуса, улучшения походки и координации, развития мелкой моторики. Конечная цель — полная социальная адаптация мальчика».

Давид Болквадзе, 8 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 172 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб.

В месяц я обратила внимание на то, что затылок у сына слева приплюснут. Нейрохирурги выявили асимметрию свода черепа, предупредили, что это может иметь тяжелые последствия для развития мозга. Давиду нужно безотлагательно начать лечение специальными ортопедическими шлемами. Но изготовить шлемы за госсчет нельзя, а оплатить их я не в состоянии. Очень надеюсь на вашу помощь! Диана Болквадзе, Ярославская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Давида деформация головы с уплощением в затылочной области слева и лобной области справа, асимметрия орбит, разностояние ушных раковин. Необходимо лечение краниальными ортезами (шлемами). В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

Сёма Эмиров, 5 лет, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 182 871 руб.

Внимание! Цена лечения 211 871 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 29 тыс. руб.

При рождении правая стопа Сёмы была подвернута внутрь и согнута. Местный ортопед провел лечение по методу Понсети, и стопа выпрямилась. До трех с половиной лет сын носил брейсы (специальную обувь), а потом отказался от них — сбрасывал и брейсы, и их аналоги. Произошел рецидив косолапости, стопа вновь подвернулась. Теперь Сёме требуется операция, но она дорогая, оплатить ее мы не в силах. Наталья Эмирова, Красноярский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем провести курс этапных гипсований по методу Понсети, ахиллотомию и операцию по переносу передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. В результате лечения стопа будет выведена в правильное положение, Семен сможет нормально ходить».

Кирилл Максимов, 9 лет, состояние после трансплантации почки и печени, требуется обследование. 169 791 руб.

Внимание! Цена обследования 552 791 руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») внесли 15 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 335 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 33 тыс. руб.

Сын родился с поликистозом печени и почек. Из-за ухудшения состояния в два года Кириллу удалили обе почки и провели трансплантацию почки от дедушки. Затем потребовалась пересадка печени — донором стал папа. Работа печени опасений у врачей не вызывает, а почка требует контроля и при необходимости коррекции терапии против отторжения. Регулярно обследоваться надо у врачей, оперировавших Кирилла. Полгода назад Русфонд помог пройти обследование, сейчас нас ждут в клинике для повторного контроля. Пожалуйста, помогите его оплатить! Зоя Максимова, Мордовия

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Требуется тщательный контроль работы пересаженной почки. Мы проведем все необходимые обследования, в случае ухудшения состояния Кирилл быстро получит надлежащую помощь».

Почта за неделю 6.02.2026–12.02.2026

Получено писем — 77

Принято в работу — 59

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 2