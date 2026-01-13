Арестованного по обвинению в призывах к терроризму студента СПбГУ выпустили из СИЗО

Студента СПбГУ из Казахстана Гарри Азаряна, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Об этом сообщил Telegram-канал его группы поддержки «Свободу Гарри Азаряну!».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Гарри Азаряна арестовали в мае 2025 года. По версии следствия, в январе-феврале Азарян, являясь участником леворадикального сообщества «Рабочая Власть», произнес на съезде его участников перед неопределенным кругом лиц речь, нарушающую законодательство.

Обвинение полагает, что в своем выступлении фигурант публично оправдывал террористическую деятельность на территории РФ, а именно совершение насильственного захвата власти и массовых убийств. Стенограмму речи Гарри Азарян опубликовал в интернете.

Артемий Чулков