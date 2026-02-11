Объединение хлебопеков из Украины и Латвии внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил объединение, в которое входят несколько хлебопекарных компаний из Украины и Латвии, в список террористов и экстремистов. Это следует из обновленного списка ведомства.

Ведомство внесло в список «объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс …, гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна», украинские компании «Рижский хлеб» и «Хлебный гурман», а также латвийские компании Lielezers и Ziedot.lv.

В августе 2025 года Родниковский райсуд Ивановской области признал экстремистской и запретил деятельность Нормунда Бомиса и Татьяны Приходько, а также фонда Ziedot.lv. Их единственный актив — 50% долей ООО «Рижский хлеб» — обращен в доход России.

Как заявила Генпрокуратура, ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярковыраженным антироссийским характером». По их данным, часть прибыли объединение направляло на финансирование признанного террористическим и запрещенного в РФ подразделения «Азов» и поддерживали ВСУ в целом.