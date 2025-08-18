Суд передал государству половину «Рижского хлеба»

Как стало известно «Ъ», Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государство 50% долей российского ООО «Рижский хлеб» (ТОВ «Рижський хлiб»), принадлежавших гражданину Латвии Нормунду Бомису. Их стоимость составила 1,7 млрд руб. Кроме того, суд признал экстремистским латвийский фонд Ziedot.lv и запретил его деятельность в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная группа «Рижский Хлеб» во «Вконтакте» Фото: Официальная группа «Рижский Хлеб» во «Вконтакте»

Решение принято по иску Генпрокуратуры о пресечении экстремистской деятельности господина Бомиса, украинки Татьяны Приходько и фонда. По данным прокуратуры, ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярковыраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.

В частности, Нормунд Бомис и Татьяна Приходько использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими в России и запрещены). С 2023-2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv (признан экстремистским в России и запрещен) более $36,8 тыс. на оружие и боеприпасы.

О требовании Генпрокуратуры изъять у господина Бомиса доли «Рижского хлеба» «Ъ» писал 15 июля, на следующий день их арестовали. Как сообщалось, после начала спецоперации латвиец потребовал у совладельца компании — гражданина РФ Сергея Сиренко — остановить работу предприятия в России, продать активы и вывести деньги за рубеж. После отказа господин Бомис попытался вывезти оборудование за границу.

Подробнее — в материале «Ъ» «По хлебам их воздастся им».

Никита Черненко