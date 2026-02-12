Топ-10 производителей сидра в России в 2025 году

Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Евразийская алкогольная группа Santo Stefano, Chester's 4007,35 300,42 «Пивоварни Бочкарев» «Мистер Лис» 2255,12 5,70 «Каскад» «Донья Эстефания» 1659,82 –10,09 «Союз-Вино» St.Vionnet 1061,37 54,36 «Напитки вместе» Bon Season 983,39 –28,64 «ЦПИ-Ариант» Villa Blanca, Bushel 521,52 –1,43 «Боска-Рус» Vigrosso 402,65 2,81 СЮР «Дальняя дача» 255,62 15,28 «Объединенные пензенские ЛВЗ» Kernel, Bel Bosco 210,71 254,50 «Вино-Гранде» Double Tree 181,28 107,82