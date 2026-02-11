Теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме

18-я ракетка мира Карен Хачанов вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Роттердаме. В первом раунде россиянин обыграл нидерландца Йеспер де Йонга, занимающего 86-е место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Dar Yasin / AP Карен Хачанов

Фото: Dar Yasin / AP

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Следующим соперником Хачанова станет испанец Хауме Мунар, располагающийся на 37-й строке рейтинга ATP. Ранее теннисисты встречались на корте дважды, оба матча остались за россиянином.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет более €2,5 млн, завершится 15 февраля. В 2025 году победителем стал лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. В этом году он отказался от участия, поскольку захотел восстановиться после недавней победы на Australian Open.

Таисия Орлова