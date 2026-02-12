Тамбовский губернатор запретил мигрантам работать ветеринарами

В Тамбовской области иностранным гражданам с трудовыми патентами запретят работать в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Документ вводит ограничения на 2026 год и распространяется на работодателей области, привлекающих иностранных работников.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Под запрет, в частности, попали как традиционные сферы, так и новые. К первым можно отнести производство и распределение электроэнергии и газа, водоснабжение, пассажирские перевозки и услуги такси. Ко вторым — сферу ветеринарии. Кроме того, иностранным работникам с патентами будет запрещено трудиться в образовательных учреждениях различных уровней — от дошкольного образования до дополнительного образования детей и взрослых.

Постановление вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Хозяйствующим субъектам предоставлен месяц с момента вступления документа в силу для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Как в декабре 2025 года сообщал «Ъ-Черноземье», аналогичные ограничения вводятся и в соседних регионах. В частности, в Курской области с 1 января запрещено привлекатьиностранных граждан с трудовыми патентами к работе таксистами и курьерами. Похожее постановление публиковал губернатор Вячеслав Гладков, запретив иностранным гражданам работать в розничной торговле.

Анна Швечикова