Курский губернатор запретил мигрантам работать таксистами и курьерами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах. В их числе: грузовые и пассажирские перевозки (в том числе услуги такси), курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала. Ограничения начнут действовать с 2026 года, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов.

«Три месяца после вступления постановления в законную силу — это максимум, за который работодатели обязаны расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками. Рассчитываю, что эта мера позволит поднять уровень этих видов деятельности, а значит будет способствовать и улучшению качества жизни курян»,— заявил Александр Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», с 1 января также будет запрещено нанимать на работу мигрантов с трудовыми патентами на предприятия розничной торговли в Белгородской области. Соответствующий документ губернатор Вячеслав Гладков подписал в конце октября.

Год назад все регионы Черноземья решили повысить стоимость патентов для трудовых мигрантов на 2025-й, в результате чего разрешения на работу для них стали дороже. Эксперты отмечали, что такие решения принимаются на фоне других мер, ужесточающих миграционную политику.

Денис Данилов