Австралийский сноубордист Болтон сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею на тренировке во время подготовки к Олимпийским играм в Италии. Об этом сообщает ESPN.

Кэм Болтон

Фото: Matthias Hangst / Getty Images Кэм Болтон

По данным источника, спортсмен получил травму в понедельник, когда готовился к соревнованиям по сноуборд-кроссу, которые состоятся 12 февраля. На следующий день Болтон проснулся с «усиливающейся болью в шее». На медобследовании у него было выявлено два перелома. Для дальнейшего лечения австралиец был доставлен вертолетом в Милан.

Руководитель австралийской делегации Алиса Кэмплин заявила, что Болтон «чувствует себя хорошо и находится в отличном настроении». Она сообщила, что к сноубордисту приехала его жена.

Кэму Болтону 35 лет. Олимпиада в Италии должна была стать для него четвертой в карьере. В прошом году австралиец стал серебряным призером чемпионата мира в смешанных соревнования по сноуборд-кроссу.

Таисия Орлова