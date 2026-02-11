Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что финансист Джеффри Эпштейн «ненавидел» президента Дональда Трампа, тогда как самому господину Трампу было «наплевать» на него. Заявление прозвучало на брифинге перед поездкой господина Вэнса в Азербайджан.

Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

«Разве это не говорит о чем-то хорошем в отношении Трампа, когда один из худших людей в мире считает его плохим парнем? Я, конечно, думаю, что это так»,— сказал Джей Ди Вэнс, комментируя сообщения о вовлеченности президента США в дело финансиста.

Имя Дональда Трампа упоминается в опубликованных материалах около 3 тыс. раз. Господин Трамп заявил, что содержимое «файлов Эпштейна» не подтверждает его вину. В Белом доме, отвечая на запрос о комментарии по обвинениям в сексуализированном насилии, сослались на пресс-релиз Минюста, где указано, что документы могут включать недостоверные сведения.

Дональду Трампу приписывают несколько эпизодов сексуализированного насилия, однако они основаны на неподтвержденных показаниях. В материалах приведены слова женщины, утверждающей, что господин Трамп изнасиловал ее в 13-летнем возрасте. Сам Дональд Трамп отрицал свою связь с финансистом и заявлял, что никогда не был на его острове, «в отличие от почти всех коррумпированных демократов и их спонсоров».

