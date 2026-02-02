Трамп заявил, что никогда не дружил с Эпштейном и не посещал его остров

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не дружил с финансистом Джеффри Эпштейном и не посещал его остров, «в отличие от почти всех коррумпированных демократов и их спонсоров».

«В отличие от многих людей, которые любят “нести чушь”, я никогда не был на зараженном острове Эпштейна, в отличие от почти всех этих нечестных демократов и их спонсоров»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп утверждает, что Джеффри Эпштейн и писатель Майкл Вулф вступили в сговор против него. «Вот вам и крах надежд радикальных левых, на некоторых из которых я собираюсь подать в суд»,— добавил американский президент.

В 2016 году Майкл Вулф написал финансисту, что тот может положить конец президентской кампании Дональда Трампа. Это следует из опубликованных файлов по делу Эпштейна. Дональд Трамп упоминается в файлах более 5,3 тыс. раз, пишет The New York Times.