Бывшего спикера Курской облдумы обязали убрать забор с берега водохранилища

Горшеченский райсуд Курской области удовлетворил иск прокурора к бывшему председателю местной облдумы Юрию Амереву об освобождении берега Старооскольского водохранилища. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ответчик обязан убрать с береговой полосы ограждение из бетона и сетки рабицы на металлической решетке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума

Господин Амерев не участвовал в заседании суда. Ранее бывший спикер облдумы признал иск прокуратуры в полном объеме.

О том, что на берегу Старооскольского водохранилища расположены мешающие проходу к воде строения, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил на совещании в правительстве в начале января. По его словам, берег захватили курские и белгородские депутаты. Их имен господин Хинштейн не назвал.

13 января стало известно, что прокуратура подала иски об освобождении береговой полосы к трем предпринимателям, бывшему спикеру Курской облдумы Юрию Амереву и сыну экс-мэра Старого Оскола Николая Шевченко Сергею. Пока что рассмотрен только иск к господину Амереву.

Сергей Толмачев, Воронеж