Хинштейн уличил депутатов в захвате берега Старооскольского водохранилища

На заседании правительства Курской области Александр Хинштейн рассказал о захвате местными и белгородскими депутатами берега Старооскольского водохранилища. По словам главы региона, прокуратура уже подготовила исковые заявления об устранении нарушений.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Проблему ограничения доступа к воде господин Хинштейн поднял, комментируя планы по строительству базы отдыха на водохранилище. Администрация Горшеченского района, где расположена часть береговой линии водохранилища, сформировала земельные участки под будущий проект, для которого необходимо создать инфраструктуру.

Губернатор отметил, что поддерживает планы, однако на водохранилище надо решить проблему захвата земель. «В числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые. Как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших депутатов, так и из числа соседей. Но, что называется, ничего личного»,— сказал господин Хинштейн, не уточнив, о ком именно идет речь.

По словам губернатора, прокуратура уже направила в суд исковые заявления. Он поручил местному министерству природы подключиться к претензионной работе надзорного ведомства.

Сергей Толмачев, Воронеж