Бывшего спикера Курской облдумы могут заставить освободить берег водохранилища

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области раскрыла подробности претензий местной прокуратуры к депутатам, которые ограничили доступ к берегу Старооскольского водохранилища. Среди ответчиков по искам надзорного ведомства есть бывший председатель Курской областной думы Юрий Амерев.

Вчера на заседании правительства губернатор Александр Хинштейн поручил местному министерству природы подключиться к претензионной работе, отметив, что захват берега на территории Горшеченского района совершили в том числе курские и белгородские депутаты. Судя по пресс-релизу суда, помимо господина Амерева среди ответчиков есть также полный тезка депутата горсовета Белгорода Сергея Шевченко. Также иски поданы к Александру Лихачеву, Александру Соколову и Александру Глухову.

Прокуратура требует, чтобы господин Амерев убрал с берега ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке, а господин Шевченко — асфальтированный съезд и бетонное двухэтажное сооружение для судов (эллинг). Аналогичные требования предъявлены и к другим ответчикам, разместившим на берегу различные конструкции, в том числе асфальтированные дорожки и навесы.

Юрий Амерев возглавлял Курскую областную думу в 2021–2025 годах, до этого 12 лет руководил Горшеченским районом. Сейчас муниципалитет возглавляет его брат Андрей Амерев.

Сергей Толмачев, Воронеж