Французская биатлонистка Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде

Биатлонистка Жюлия Симон завоевала золотую медаль Олимпийских игр в индивидуальной гонке на 15 км. Она преодолела дистанцию за 41 минуту 15,6 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла ее соотечественница Лу Жанмонно. Она допустила две осечки и финишировала. Ее отставание составило 53,1 секунды. Бронзовым призером стала болгарка Лора Христова, ни разу не ошибившаяся на огневых рубежах. Она показала результат 42 минуты 20,1 секунды.

29-летняя Симон завоевала второе золото на Играх в Италии. Ранее в составе сборной Франции она стала победительницей в смешанной эстафете.

Таисия Орлова