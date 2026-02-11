Проект планировки грузового порта на Бору разработают до ноября 2026 года

Министерство градостроительного развития Нижегородской области опубликовало приказ о разработке проекта планировки и межевания территории будущего мультимодального грузового порта на Бору. Проект планируется подготовить до ноября 2026 года, следует из документа.

Мультимодальный речной порт на Волге площадью более 8 га включает контейнерный склад 30 тыс. кв. м, а также здания и сооружения площадью 2,3 тыс. кв. м. Площадь территории в границах подготовки документации по планировке составит 25 га.

Как писал «Ъ-Приволжье», грузовой мультимодальный порт на Бору планируется строить по концессии, инвестиции в проект оценивались в 11 млрд руб. Порт станет частью особой экономической зоны «Кулибин».

Владимир Зубарев