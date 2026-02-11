Генпрокуратура потребовала изъять у нижегородского судьи Фомина 52 объекта недвижимости

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы нижегородского судьи Виктора Фомина, недавно безуспешно пытавшегося получить пост зампреда облсуда. Иск подан в Волжский горсуд Волгоградской области. В основу обращения надзора легли в том числе материалы, поступившие из Высшей квалификационной коллегии судей России. По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова, как сообщал «Ъ», коллегия отклонила кандидатуру господина Фомина на повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Фомин

Фото: Российское объединение судей Виктор Фомин

Фото: Российское объединение судей

Надзорное ведомство установило, что господин Фомин, работая в разные годы в органах прокуратуры, исполнительной и судебной власти, приобрел на неподтвержденные доходы 52 объекта недвижимости, которые оформил на свою мать. Их, а также ряд другой собственности, прокуратура требует изъять в казну.

Как говорится в иске, 47-летний Виктор Фомин, работая в разное время в органах прокуратуры (занимал, в частности, пост серпуховского горпрокурора), исполнительной и судебной власти, скрывал от декларирования имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Речь идет о десятках объектов недвижимости: земельных участках, жилых и нежилых помещениях, а также дорогостоящих автомобилях, которые господин Фомин, по данным надзора, оформлял на своих родственников.

Так, например, в 2012 году, будучи серпуховским городским прокурором и не имея легальных финансовых ресурсов, господин Фомин, говорится в иске, купил в поселке Газопровод в Москве два особняка общей площадью более 790 кв. м и землю под ними площадью 3 тыс. кв. м стоимостью свыше 180 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, господин Фомин, по данным прокуратуры, сфабриковал договор купли-продажи, в котором указал, что объекты якобы приобретены его матерью Юлией Новиковой всего за 990 тыс. руб.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства все перечисленные в иске активы ответчиков. Суд по требованию надзорного ведомства уже наложил на них арест.

Как нижегородские судьи Виктор Фомин и Вячеслав Сапега скрывали активы у родственников — в материале «Ъ».

Мария Локотецкая