Генпрокуратура потребовала изъять у нижегородского судьи Фомина 52 объекта недвижимости
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы нижегородского судьи Виктора Фомина, недавно безуспешно пытавшегося получить пост зампреда облсуда. Иск подан в Волжский горсуд Волгоградской области. В основу обращения надзора легли в том числе материалы, поступившие из Высшей квалификационной коллегии судей России. По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова, как сообщал «Ъ», коллегия отклонила кандидатуру господина Фомина на повышение.
Виктор Фомин
Фото: Российское объединение судей
Надзорное ведомство установило, что господин Фомин, работая в разные годы в органах прокуратуры, исполнительной и судебной власти, приобрел на неподтвержденные доходы 52 объекта недвижимости, которые оформил на свою мать. Их, а также ряд другой собственности, прокуратура требует изъять в казну.
Как говорится в иске, 47-летний Виктор Фомин, работая в разное время в органах прокуратуры (занимал, в частности, пост серпуховского горпрокурора), исполнительной и судебной власти, скрывал от декларирования имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Речь идет о десятках объектов недвижимости: земельных участках, жилых и нежилых помещениях, а также дорогостоящих автомобилях, которые господин Фомин, по данным надзора, оформлял на своих родственников.
Так, например, в 2012 году, будучи серпуховским городским прокурором и не имея легальных финансовых ресурсов, господин Фомин, говорится в иске, купил в поселке Газопровод в Москве два особняка общей площадью более 790 кв. м и землю под ними площадью 3 тыс. кв. м стоимостью свыше 180 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, господин Фомин, по данным прокуратуры, сфабриковал договор купли-продажи, в котором указал, что объекты якобы приобретены его матерью Юлией Новиковой всего за 990 тыс. руб.
Генпрокуратура требует обратить в доход государства все перечисленные в иске активы ответчиков. Суд по требованию надзорного ведомства уже наложил на них арест.
