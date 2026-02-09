Судье Нижегородского облсуда Виктору Фомину грозит лишение статуса

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отказала Виктору Фомину в рекомендации на должность зампредседателя Нижегородского областного суда и направила материалы в Генпрокуратуру для предъявления ему антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу коллегии 9 февраля.

Согласно информации, решение о направлении материалов в прокуратуру принято по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Виктор Фомин был назначен судьей Нижегородского районного суда в 2017 году. Позже перешел на работу в областной суд. Сейчас исполняет обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда.

В пресс-службе областного суда появившуюся в СМИ информацию пока не комментируют.