Экс-спикер Курской облдумы освободит берег водохранилища

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила об удовлетворении иска прокурора к бывшему спикеру местной облдумы Юрию Амереву об освобождении береговой зоны Старооскольского водохранилища. Он рассматривался в Горшеченском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев (у микрофона)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юрий Амерев (у микрофона)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, прокурор требовал освободить береговую полосу водного объекта общего пользования Старооскольского водохранилища, часть которого расположена в Горшеченском районе. По данным надзора, господин Амерев без законных оснований использует участок берега: на нем расположены ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке.

По решению суда Юрий Амерев должен убрать мешающие проходу к воде строения. Сам он в судебном заседании не принимал участия, но против требований прокуратуры не выступал.

Юрий Амерев возглавлял Курскую областную думу в 2021–2025 годах, до этого 12 лет руководил Горшеченским районом. Сейчас муниципалитет возглавляет его брат Андрей Амерев.

О захвате берега Старооскольского водохранилища на заседании курского правительства в январе сообщил губернатор Александр Хинштейн. Позже стало известно, что прокуратура подала иски об освобождении береговой линии к Юрию Амереву, трем предпринимателям и сыну бывшего мэра Старого Оскола Николая Шевченко Сергею.

Владимир Зоркий