Экс-спикер Курской облдумы освободит берег водохранилища
Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила об удовлетворении иска прокурора к бывшему спикеру местной облдумы Юрию Амереву об освобождении береговой зоны Старооскольского водохранилища. Он рассматривался в Горшеченском райсуде.
Юрий Амерев (у микрофона)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, прокурор требовал освободить береговую полосу водного объекта общего пользования Старооскольского водохранилища, часть которого расположена в Горшеченском районе. По данным надзора, господин Амерев без законных оснований использует участок берега: на нем расположены ограждения из бетона и сетки-рабицы на металлической решетке.
По решению суда Юрий Амерев должен убрать мешающие проходу к воде строения. Сам он в судебном заседании не принимал участия, но против требований прокуратуры не выступал.
Юрий Амерев возглавлял Курскую областную думу в 2021–2025 годах, до этого 12 лет руководил Горшеченским районом. Сейчас муниципалитет возглавляет его брат Андрей Амерев.
О захвате берега Старооскольского водохранилища на заседании курского правительства в январе сообщил губернатор Александр Хинштейн. Позже стало известно, что прокуратура подала иски об освобождении береговой линии к Юрию Амереву, трем предпринимателям и сыну бывшего мэра Старого Оскола Николая Шевченко Сергею.