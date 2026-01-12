Губернатор Хинштейн заявил о захвате берега курскими и белгородскими депутатами

Представители депутатского корпуса Курской и Белгородской областей есть среди нарушителей, захвативших береговую полосу Старооскольского водохранилища — прокуратура уже выявила нарушения и подготовила иски. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В числе тех, кто самовольно ограничил доступ к воде, есть разные "уважаемые люди" из Курской и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, и представители депутатского корпуса — как наши депутаты, так и соседи. Ничего личного»,— отметил господин Хинштейн.

Глава области поручил региональному минприроды подключиться к наказанию нарушителей.

В декабре воронежский облсуд отклонил апелляционную жалобу арендатора участка у озера Круглое в Подгорном и оставил в силе решение о взыскании 5,2 млн руб. ущерба.

Юрий Голубь