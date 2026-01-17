Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Большой веселый человек»

В Москве простились с Игорем Золотовицким

17 января актер Игорь Золотовицкий последний раз собрал вокруг себя на сцене всю труппу МХТ имени Чехова, своих учеников из Школы-студии МХАТ — и даже своих учителей. Они вспоминали его чувство юмора и «талант объединять». Актер скончался 14 января в возрасте 64 лет от онкологического заболевания, которое обнаружилось меньше полугода назад. И все его друзья и коллеги не знали, что делать. Ведь раньше именно он проводил в театре все траурные церемонии и помогал в сложные времена. А его похороны объединили «тех, кто в наше время не здороваются друг с другом».

Церемония прощания с Игорем Золотовицким

Церемония прощания с Игорем Золотовицким

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Церемония прощания с Игорем Золотовицким

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На основной сцене МХТ имени Чехова стояла пронзительная тишина, совершенно не сочетающаяся с огромной очередью к залу. В дверях толпа распадалась на две части — и первая половина поднималась на сцену, а вторая растекалась по партеру в поисках свободных мест. Прошло примерно десять минут, и их не осталось — заполняться начал бельэтаж, а потом и балкон.

Так театр прощался с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким.

На основной сцене МХТ траурные церемонии не редкость. И они всегда проходят по привычному сценарию. В центре возвышается гроб. С двух сторон от него рассаживаются родные и близкие друзья и коллеги усопшего — а между ними перемещается Игорь Золотовицкий, высокий, видный всем издалека. Он находит для всех свободные места и слова поддержки. Потом выходит к микрофону — и беседует с залом. С грустной полуулыбкой он ведет церемонию прощания, объявляет выступающих — и ненавязчиво следит за временем. Зал же заполняется сотрудниками и театралами, возлагающими цветы у края сцены.

Но теперь вести гражданскую панихиду было некому. И, кажется, артисты резко почувствовали себя неуверенно в своем же театре: озирались друг на друга, пытаясь понять, что делать. Путались в проходах и не понимали, как правильно подойти к гробу. Юные распорядительницы, вначале просившие не толпиться, быстро поняли, что их призывы бесполезны, и так же неуверенно ждали совета.

В центре сцены, в букетах, заполнявших тишину плотным цветочным ароматом, утопал гроб с телом Игоря Золотовицкого. Актеры, все-таки добравшись до сцены, обнимали его детей и вдову, о чем-то перешептывались, но к микрофону никто не подходил.

На экране в глубине сцены сменялись кадры слайд-шоу. Неизменно улыбающийся на каждой фотографии — то в строгом костюме, то с клоунским носом — Игорь Золотовицкий обнимал коллег, размахивал руками, смеялся.

На черно-белых фотографиях, еще совсем молодой, он был запечатлен вместе со своими педагогами: все они неизменно смотрели вверх, потому что ученик был чуть ли не в два раза выше. И многие из них сидели в зале и сейчас — и точно так же задирали головы, но уже на экран с траурными фотографиями.

Лишь спустя 20 минут после начала церемонии наконец-то зазвучал голос. Слово взял директор музея МХАТ Павел Ващилин. Он зачитывал телеграммы и признавался, что эта роль для него непривычна и что «без Игоря Яковлевича непонятно, как себя вести». «Он был неотъемлемой частью каждого из нас. Если что-то случалось со здоровьем, с близкими, мы звонили ему первым делом. Точнее даже он как-то сразу все узнавал — и сразу сам звонил предложить помощь,— вспоминал актер. А потом пересказывал "заветы мастера":— Он мне говорил: преподавать — это делиться тем, что ты любишь. И всегда просил не бояться быть смешным».

«Люди рядом с ним начинали просто, нормально разговаривать. Потому что он обладал уникальным талантом объединять вокруг себя людей и снимать барьеры: возрастные, социальные, статусные»,— рассказывал худрук МХТ Константин Хабенский.

Главный режиссер РАМТ Марина Брусникина про «талант Игоря объединять» рассказывала уже с примерами: «Еще совсем молодыми мы собирались у нас с Димой (театральный режиссер Дмитрий Брусникин.— “Ъ”) в квартире. Народу всегда толпа — поместиться сложно. Все было в формате фуршета. И как только приходил Игорь — фуршет заканчивался. Он сдвигал столы, тумбы подставлял — и всех усаживал за общий стол. Он везде и всегда умел посадить за стол очень разных людей».

Фотогалерея

В Москве простились с артистом Игорем Золотовицким

Предыдущая фотография
Гражданская панихида началась в 10 утра на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова

Гражданская панихида началась в 10 утра на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо в первом ряду родственники Игоря Золотовицкого: сын Александр Золотовицкий, вдова Вера Харыбина и сын Алексей Золотовицкий

Слева направо в первом ряду родственники Игоря Золотовицкого: сын Александр Золотовицкий, вдова Вера Харыбина и сын Алексей Золотовицкий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Золотовицкий, актриса Вера Харыбина и шоумен Иван Ургант

Слева направо: режиссер Александр Золотовицкий, актриса Вера Харыбина и шоумен Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Вячеслав Невинный (младший)

Актер Вячеслав Невинный (младший)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов (справа) и телеведущая Екатерина Стриженова (слева)

Режиссер Александр Стриженов (справа) и телеведущая Екатерина Стриженова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. У артиста было онкологическое заболевание желудка

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. У артиста было онкологическое заболевание желудка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и худрук Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский (в центре)

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и худрук Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Андрей Смоляков (в центре)

Актер Андрей Смоляков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист, фотограф Юрий Рост

Журналист, фотограф Юрий Рост

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Владимир Машков

Актер Владимир Машков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин (в центре)

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Гражданская панихида началась в 10 утра на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо в первом ряду родственники Игоря Золотовицкого: сын Александр Золотовицкий, вдова Вера Харыбина и сын Алексей Золотовицкий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Золотовицкий, актриса Вера Харыбина и шоумен Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Вячеслав Невинный (младший)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов (справа) и телеведущая Екатерина Стриженова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. У артиста было онкологическое заболевание желудка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и худрук Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Андрей Смоляков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналист, фотограф Юрий Рост

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Владимир Машков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и экс-гендиректор Большого театра Владимир Урин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

В зрительском зале все это время сохранялась тишина. Но тут к микрофону подошел режиссер Виктор Рыжаков и театрально — с придыханием и мхатовскими паузами — прочитал «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова. «С любимыми не расставайтесь,— надрывно произносил господин Рыжаков в микрофон.— И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг».

И тут собравшиеся в зале, всего пару недель назад слышавшие эти строки с новогодних телеэкранов во время просмотра «Иронии судьбы», как-то разом всхлипнули. И заплакали. Ученики студии, актеры массовки, гримеры, поклонники — все шмыгали и откровенно плакали, передавали друг другу носовые платочки и повторяли слова стихотворения за режиссером.

Господин Рыжаков в это время перестал актерствовать — и потом гораздо тише и искренне заметил: «Игорь Яковлевич объединял поколения, чувствовал время и не делал различий между людьми, с ним было безопасно и счастливо всем: охранникам, монтировщикам, студентам. Он восторгался людьми. А мы — им».

«Это был большой веселый человек,— отмечал худрук Московского драмтеатра имени Пушкина Евгений Писарев.— Нам это все казалось нормальным. Но сейчас становится ясно, что это было чудо: то, как он умел радоваться чужому успеху, постоянно шутить, при этом никого не обидев, быть добрым, работать не с подчиненными — а с людьми».

«У меня с Игорем ассоциируется вообще все. Футбол — это Игорь, диетическая кока-кола — Игорь, плов — Игорь, стоматолог, к которому я хожу,— Игорь. И даже The Beatles — Игорь, потому что он родился с Полом Маккартни в один день и говорил, что они с ним похожи,— не сдерживая слез, признавался актер Евгений Гришковец.— Я пишу пьесы и всегда думаю, как вот на эту реплику или шутку отреагирует Игорь».

Очередь из знаменитостей у микрофона не заканчивалась. Актер Игорь Верник рассказывал, как ласково звал тезку «Гагуля», Михаил Ширвиндт вспоминал «посиделки с Игорем в гараже» и шутил, что создаст в честь господина Золотовицкого «мемориальный гараж». Телеведущий Иван Ургант размышлял, «как бы на эту церемонию отреагировал сам Игорь Яковлевич». Выступали актеры Владимир Машков, Марина Зудина, Вячеслав Невинный-младший, Леонид Ярмольник, продюсер Александр Жигалкин — и все сожалели, что «не сказали всех этих важных слов Игорю при жизни». Худрук Театра наций Евгений Миронов, впрочем, нашел этому объяснение.

«Игорь никогда не позволял говорить высокопарные слова в свой адрес,— заметил Евгений Миронов, а затем обвел сцену взглядом и добавил:— Ты сейчас собрал вокруг себя людей, которые в наше время не здороваются друг с другом, а к тебе все пришли, вообще все».

И действительно, казалось, что количество народу на сцене уже превышало число людей в зале,— и всем было, что сказать. Но церемония уже подходила к концу, а «мягко напомнить, что пора заканчивать» было некому.

К микрофону вышли сыновья Игоря Золотовицкого — Алексей и Александр. Они сделали то, что обычно делал их отец,— начали шутить. «Папины последние слова, когда его уже увозили в реанимацию, он был очень слаб и в полузабытьи, знаете, какие были? — спрашивал старший Алексей.— Он ответил на вопрос реаниматолога "Как вы себя чувствуете?" Неожиданно сосредоточился — вы помните этот папин взгляд! — сказал: "Во!" и поднял большой палец вверх». «Он учил нас смеяться смерти, страху и ужасу прямо в лицо, но смеяться смехом добродушным,— подхватил младший Александр.— Знаете, как невероятно сложно нам было отобрать фотографии, которые на экране сейчас? То он в смешном костюме, то на нем лежит кот, то он стоит с пакетом на голове и кружкой пива… У него был меч из легкости. И щит из иронии — и он ими все побеждал».

Сыновья рассказывали об отце — и всхлипы в зале перемешались со смехом. Собравшихся пригласили на выход, и снова огромная очередь растянулась к каждому выходу. И пока выходили одни, другие, опоздавшие, наоборот, только тянулись в зал прощаться.

Когда толпа высыпала на заставленный новогодними инсталляциями Камергерский переулок — трудно было поверить, что все эти люди, напрочь перегородившие движение, могли уместиться в одном зале. И все эти люди стояли плечом к плечу — курили, болтали, обнимались, смеялись. И одновременно со всем этим — плакали. Гроб с телом актера вынесли из театра лишь спустя полчаса, но все это время, несмотря на сильный мороз, никто не расходился.

В толпе раздались аплодисменты. Аплодировали водители траурного кортежа, росгвардейцы, следившие за порядком и даже фотографы и операторы, снимавшие происходящее.

А в театре открылись окна второго и третьего этажа: из них высовывались сотрудники МХТ, которым в переулке не хватило места, и тоже аплодировали. Катафалк уже уехал, но аплодирующая толпа занимала Камергерский еще не меньше получаса.

После отпевания в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

«Я студентов вижу чаще, чем своих сыновей»

Предыдущая фотография
С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На вручении премии «Чайка-2006»

На вручении премии «Чайка-2006»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и директор московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и директор московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 26

С телеведущей Екатериной Коноваловой на вручении премии «Чайка-2002»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С актером Александром Феклистовым на вручении театральной премии «Чайка», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Во время спектакля «Река с быстрым течением» на сцене МХТ имени А.П.Чехова, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С режиссером Дмитрием Черняковым на репетиции оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На вручении премии «Чайка-2006»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыном Александром на вечере, посвященном 110-летию МХТ имени А.П.Чехова

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

С художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова Олегом Табаковым на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев

С актрисой Дарьей Екамасовой на вручении премии «Ника-2011»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На актерском капустнике, посвященном открытию нового театрального сезона, в Центральном Доме актера, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Слева направо: директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Чехов жив», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

На вечере по случаю открытия нового здания Московского театра Олега Табакова, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Сергеем Безруковым на вручении премии Станиславского, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С министром культуры Владимиром Мединским на вручении «Премиальных сертификатов» от Минкульта, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С актером Леонидом Ярмольником на благотворительном матче в поддержку ветеранов сцены между командами правильства России и сборной артистов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На прощании с художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, актером Олегом Табаковым, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С женой, актрисой Верой Харыбиной на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С актером, режиссером Александром Жигалкиным на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Владимир Иванов, актер Юрий Васильев, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин на праздновании дня рождения Центрального дома актера, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На пресс-показе выставки «Шейнцис. Эссе в четырех картинах», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На сборе труппы МХТ имени А.П.Чехова, посвященном представлению нового художественного руководителя театра Константина Хабенского, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в творческих вузах, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Слева направо: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Людмила Крылова, актер, продюсер Леонид Ярмольник и директор московского театра «Современник» Юрий Кравец на презентации фотовыставки «Современник. Планета Волчек», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На открытии памятника народной артистке России Ирине Мирошниченко, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Леонид Барац, Игорь Золотовицкий, Ростислав Хаит и Камиль Ларин в спектакле «Быстрее, чем кролики» на сцене ДК имени Зуева, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На награждении лауреатов «Премии Художественного театра», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все