Силы ПВО за семь часов сбили над Россией 26 БПЛА

В период с 09:00 до 16:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 12 было сбито над Белгородской областью, восемь — над Курской областью, три — над Брянской областью, два — над территорией Республики Крым и один — над Рязанской областью.

При атаке БПЛА на предприятие в Белгородской области пострадали три человека. В результате нападения беспилотников в Курской области двое жителей получили ранения.