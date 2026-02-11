В Курской области при атаке БПЛА ранены двое жителей приграничья

В деревне Алексеевка Глушковского раиона Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его данным, накануне вечером дрон нанес удар по хозяйственным постройкам. В результате 43-летний мужчина получил осколочное ранение правой ноги. У другого 49-летнего местного жителя диагностированы травмы грудной клетки и обеих ног.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Они доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее три человека пострадали при атаках 43 БПЛА в Курской области за сутки.

Анна Швечикова