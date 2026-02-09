С судей спросили за матерей и тещ

Как стало известно «Ъ», председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы в отношении сразу двух нижегородских судей. У председателей коллегий по административным и гражданским делам Виктора Фомина и Вячеслава Сапеги, претендовавших на повышение, а также членов их семей были обнаружены активы, явно не соответствующие их доходам. Так, мать господина Фомина, которой за 70 лет, оказалась владелицей 34 объектов недвижимости. Теперь судьям грозят антикоррупционные иски и отставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов, председатель Верховного суда России

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Игорь Краснов, председатель Верховного суда России

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 9 февраля по поручению председателя Верховного суда России (ВС) Игоря Краснова отклонила кандидатуру Виктора Фомина, претендовавшего на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. По некоторым данным, на повышение претендовал и его коллега Вячеслав Сапега, отозвавший потом документы.

Следует отметить, что господин Фомин работает в судебной системе с 2016 года, а до этого служил в прокуратуре, в частности возглавлял надзорный орган подмосковного Серпухова. Вячеслав Сапега служит Фемиде с 2008 года. С 2018 по 2024 год являлся заместителем председателя облсуда, а затем возглавил коллегию по гражданским делам.

По данным «Ъ», материальное положение судей вызвало большие вопросы у Игоря Краснова.

Оказалось, что председатель коллегии по административным делам Фомин и его супруга с 2015 по 2020 год потратили больше своего официального дохода в 20 млн руб. с небольшим, чтобы купить квартиру в Нижнем Новгороде площадью 232 кв. м и BMW X6.

Чтобы хоть как-то покрыть расходы, судья продал своей же матери квартиру в подмосковном Видном за 14 млн руб., по явно завышенной цене. Впоследствии женщина продала ее себе в убыток — за 9,5 млн руб. Мать судьи, как было установлено в ходе внутренних проверок, будучи довольно пожилой женщиной — сейчас ей 74 года — и проживая в Саратове, приобрела 34 объекта недвижимости как в своем родном городе, так и в Москве и Подмосковье. Все эти сделки также вызвали большие вопросы — в силу возраста и состояния здоровья они физически были для нее затруднительными. По одной из версий, активы к семье господина Фомина пришли, когда он был подмосковным прокурором.

В не менее подозрительных операциях оказался замешан и Вячеслав Сапега. В собственности судьи и его супруги оказались жилой дом, два дачных домика, Toyota Camry и Hyundai Solaris. При этом супруги жили в квартире тещи и зятя судьи, а полученное от судебной системы жилье использовать не стали, зато бесплатно приватизировали.

Родители жены судьи Сапеги, которым за 70 лет, как показала проверка, так же как и мать судьи Фомина, оказались обладателями многочисленных объектов недвижимости.

Так, теща, не имевшая прав на управление автотранспортом, являлась владелицей двух BMW X5. Ей же принадлежали машино-места и квартиры в Нижнем Новгороде и Москве. Последняя оказалась в престижном ЖК «Серебряный фонтан» на Новоалексеевской улице в Москве. У тестя нашлись коммерческая недвижимость в городе Лермонтове Ставропольского края и еще один BMW X5. И если женщина была пенсионеркой, то ее муж, зарегистрировав ИП, получал доход от торговли машинным маслом, но опять же, как посчитали в судебной системе, недостаточный для того, чтобы приобрести данные активы.

В Нижегородском областном суде на вопросы, возникшие к судьям, оперативно не ответили.

Между тем по поручению председателя ВС Игоря Краснова материалы в отношении судей будут направлены в Генпрокуратуру. После их изучения надзор, очевидно, обратится с антикоррупционными исками в суды. Ответчикам же помимо конфискаций грозят досрочные отставки, которые вряд ли будут почетными.

Став главой ВС, Игорь Краснов призывал членов ВККС жестко реагировать на все случаи нарушения закона служителями Фемиды. «Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию»,— отмечал он. В интервью «Ъ» господин Краснов также отмечал, что «давал явные и недвусмысленные сигналы (коррупционерам.— “Ъ”)» и что борьба с коррупцией «будет продолжена».

Николай Сергеев