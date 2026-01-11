Автострахование набирает обороты

Сборы по моторным видам страхования — ОСАГО и каско — в наступившем году могут показать двузначные темпы роста (15–16%), вернувшись к показателям двух-трехлетней давности, прогнозируют аналитики АКРА. Этому будут способствовать расширение продаж полисов, в том числе в новых субъектах РФ, рост цен на автомобили, а также расширение тарифного коридора. При этом будут расти и выплаты по страховым случаям, в том числе на ремонт, которые участники рынка также будут вынуждены компенсировать стоимостью полиса.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сбор премий по ОСАГО вырастет в 2026 году на 16%, до 393 млрд руб., следует из обзора рейтингового агентства АКРА. Таким образом, наступивший год может стать третьим по темпам роста этого сегмента за последние десять лет. Более высокие темпы рынок демонстрировал в 2022 (21%) и 2023 (19%) годах. Причем в 2024 и 2025 годах сегмент вырастал лишь на 2%.

По мнению аналитиков АКРА, уверенный рост сегмента обеспечит введение видеофиксации автомобилей без ОСАГО. Комплексы фото- и видеофиксации позволят выявлять автомобили без обязательной страховки, отмечают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При отсутствии действующего полиса система формирует постановление о привлечении к ответственности — применяется правило «один штраф в сутки», отмечают там. Даже с учетом того, что полноценно система заработает с ноября 2026 года, реальная видеофиксация «бесполисников» должна принудить их приобретать полисы, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Тем более что, по оценке РСА, почти 4 млн автовладельцев (около 10% от общего числа) ездят без ОСАГО.

Росту сегмента будет способствовать и расширение продаж полисов на новых территориях РФ. С прошлого года там действуют законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе по ОСАГО (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года). По оценкам СК «Астро-Волга», потенциальный объем в личном сегменте может составить 60–80 млрд руб. Рынок ОСАГО на новых территориях будет явным фаворитом и может составить до 50% от всех сборов, оценивает господин Цыганов.

При этом средний размер убытка продолжит расти, вынуждая страховщиков повышать цены, отмечается в исследовании АКРА. «Предварительно можно сказать, что в течение 2026 года стоимость корзины запчастей по справочникам вырастет и вследствие этого общий объем выплат по ОСАГО возрастет на 5–8%»,— говорит президент РСА Евгений Уфимцев.

К двузначным темпам роста может вернуться и сегмент каско. По оценке аналитиков АКРА, объем собранных премий в 2026 году может достигнуть 390 млрд руб., превысив показатель ушедшего года на 15%. Этот результат также будет одним из самых высоких за десять лет. Как считают в АКРА, снижение среднегодовой ключевой ставки до 13,5–14,5% повысит спрос на автокредиты и продажи новых машин.

При последовательном снижении ключевой ставки в 2026 году в сегменте каско сохранится рост соразмерно росту рынка продаж авто — примерно 10% к прошлому году по количеству продаж, оценивает директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса «Сравни.ру» Владислав Головкин. Также на рост сборов повлияет развитие коробочных решений — подписочные модели владения, мини-каско, уверены эксперты. «Такие конструкторы уменьшают барьер входа и повышают конверсию в использование продуктами. Продажи полисов мини-каско за 2025 год выросли в два раза, и в 2026 году динамика сохранится»,— оценивает господин Головкин.

Вместе с тем, по мнению партнера Б1 Татьяны Самсоновой, в 2026 году «рост сборов по моторным видам страхования будет в большей степени обусловлен не увеличением количества новых полисов, а ростом их стоимости в связи с удорожанием запчастей и ремонтных работ». Повышение ставки НДС и утилизационного сбора увеличивает стоимость самого транспортного средства, отмечает она. Этому будет способствовать расширение тарифного коридора, отмечают эксперты. С 9 декабря 2025 года Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО на 15% для большинства автомобилей и на 40% для мотоциклов. В 2026 году ремонт авто подорожает на 15–25%, в частности, из-за роста налогов, усложнения логистики запчастей, считают эксперты. Стоимость полиса по каско может увеличиться на 15–20% из-за удорожания ремонта, оценивает господин Цыганов.

Юлия Пославская