Для спасения Артема Несина не хватает 780 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Артема несовершенный остеогенез. Мальчик находится под постоянным наблюдением междисциплинарной команды специалистов клиники GMS. В 2020–2024 годах Артему последовательно исправили искривления правой голени и бедренных костей, благодаря чему он стал ходить без посторонней помощи. Однако из-за возросшей нагрузки начала прогрессировать деформация левой голени, что несет риск ее внезапного перелома. Мальчику необходима неотложная операция по выпрямлению левой голени и установке телескопического стержня Fassier-Duval, который будет расти вместе с костью».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 250 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 850 тыс. руб. Не хватает 780 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Несина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Оксаны Александровны Несиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).