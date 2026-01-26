В работе сетевой инфраструктуры системы бронирования «Леонардо» 26 января произошел сбой, ряд авиакомпаний, включая «Аэрофлот», испытывали трудности с регистрацией пассажиров и багажа. Что известно о системе «Леонардо» — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Когда и кем создана

Разработка автоматизированной информационной системы организации воздушных перевозок «Леонардо» началась группой компаний «Сирена-Трэвел» в конце 2011 года. Официальный запуск системы состоялся в 2014-м. В 2019 году правительство России утвердило постановление о необходимости локализовать системы бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения. Развитие и сопровождение продукта начиная с 2020 года осуществлялось компанией «РТ-Транском» в партнерстве с «Ростехом». К 1 ноября 2022 года на российские системы бронирования, основной из которых стала «Леонардо», перешли все отечественные авиакомпании.

Кто пользуется

Сегодня системой обслуживания пассажиров «Леонардо» пользуются 64 авиакомпании, включая «Аэрофлот», Red Wings, «Победа», «Ютэйр», АЛРОСА. В числе пользователей также белорусский перевозчик «Белавиа» и венесуэльская компания Conviasa S.A. C 2023 года по март 2025 года авиакомпании РФ перевезли 210 млн пассажиров, в том числе за рубежом. Ключевые направления для экспорта российского ИТ-решения — страны-партнеры в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Атака 2023 года

В сентябре 2023 года система «Леонардо» пережила беспрецедентную DDoS-атаку — хакеры задействовали более миллиона адресов с целью вывести систему из строя и парализовать воздушное сообщение по всей России. У ряда российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе Украины.