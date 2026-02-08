Прокуроры включили «Сирену»

В исковом заявлении, которое рассмотрит Никулинский райсуд Москвы, говорится, что Генеральной прокуратурой России выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях бывшего руководителя ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГАВС ГА), действующего депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 1993 году в соответствии с распоряжением Госкомимущества России было учреждено ГУП ГАВС ГА, которое являлось правопреемником Главного агентства воздушных сообщений Министерства гражданской авиации СССР и Главного вычислительного центра гражданской авиации. Предприятие осуществляло продажу авиабилетов, регистрацию пассажиров и оформление их багажа.

Имущество ГУП относилось к федеральной собственности и было закреплено за ним на праве хозяйственного ведения. Предприятие находилось в ведомственном подчинении Минтранса России.

По версии Генпрокуратуры, не позднее 1998 года господин Шайхутдинов «вместе с членами организованной преступной группы» Ибрагимом Сулеймановым и Татевосом Суриновым (в 2007 году осуждены на десятилетние сроки Басманным райсудом Москвы за хищения государственного аэронавигационного оборудования, но освободились досрочно) разработали план по захвату активов ГУП ГАВС ГА и дальнейшей легализации госимущества.

Вначале, установил надзор, ответчики в 1998 году задействовали коррупционные связи с руководителем Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем (был убит, в преступлении сейчас обвиняется господин Сулейманов) и тогдашним руководителем Федеральной авиационной службы России Геннадием Зайцевым.

Поскольку в 1998 году ГУП ГАВС ГА находилось в тяжелом финансовом положении (было близко к банкротству), именно господин Таль по согласованию с господином Зайцевым пролоббировал назначение Рифата Шайхутдинова вначале управляющим, а затем гендиректором предприятия. Этот пост он занимал с 17 августа 1998 года по 1 декабря 2003 года. На данной должности господин Шайхутдинов не должен был заниматься бизнесом, а любые операции с активами предприятия согласовывать с тогдашним Минимуществом, говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Однако ответчик без согласия федерального собственника в период с 1999 по 2003 год заключил ряд сделок, которые привели к переходу функционала и имущественного фонда предприятия в подконтрольные ему самому, а также господам Сулейманову и Суринову коммерческие структуры.

Активы достались в том числе ООО «Бухгалтерия-Сервис», «Главагентство-Сервис», «Интернал Интер», «Лантис Люкс», «Мэдисон Сити», «Управляющая компания “Шериф”», «Эстима-Люкс», ОАО «Авиасити» и ФПГ «Росавиаконсорциум», а также ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных сообщений», «Полет-Сирена», «Сирена-трэвел», ТКП и «Эльгера».

В свою очередь, госпредприятие утратило возможность эксплуатировать критически значимую инфраструктуру (Главный вычислительный центр, с использованием которого осуществлялась эксплуатация системы бронирования и взаиморасчетов «Сирены»), перестало вести регистрацию и оформление авиаперевозок, а в декабре 2003 года и вовсе было обанкрочено.

В 2004 году было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве и растрате средств ГУП ГАВС ГА, по которому был привлечен господин Шайхутдинов.

В 2007 году судебная коллегия Верховного суда дала заключение о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного соответствующими ст. 196 и 160 УК РФ. Однако депутаты Госдумы не дали согласия на уголовное преследование коллеги тогдашнему председателю Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину. В декабре 2011 года уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Компании господина Шайхутдинова, на которые было выведено имущество ГУП, по данным Генпрокуратуры, осуществили раздел систем взаиморасчетов, бронирования авиаперевозок, авиакасс и их последующее закрепление на балансовом учете обществ. В результате в период с 2004 по 2021 год была создана группа компаний «Сирена», в состав которой вошли акционерные общества «Сирена-трэвел», «Полет-Сирена», ТКП, «Авиаконсорциум», «Авиагарант», «Агент.РУ», «Научно-производственный центр «Универсал», «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных сообщений», «Центральное агентство воздушных сообщений», «Мособлтрансагентство», «Комтех-Н», а также ООО «Авио-Айти», «Аэронавигатор», «Информационные технологии гражданской авиации», «Компания “Мегатек”», «Мегатек Уно», «Международные процессинговые системы», «Миксвел», «Новая студия», «Авто вал», «Апстрим-инвест», «Комтех-инвест», «Кортэкс трейн», «Мегабай», «Ринг авиа», «Универсус», «Финансовое проектирование и консультирование», «Финпром-менеджмент», «Центральное агентство воздушных сообщений», «Эйркрафт», «Универсальная финансовая система».

По данным Генпрокуратуры, общества, используя активы бывшего ГУП ГАВС ГА и доходы от их эксплуатации, стали разработчиками и операторами системы обслуживания пассажиров, глобальной системы распределения, иных билетных и биллинговых решений. Помимо этого, оформили права на программные продукты, в их числе «Миксвел» (Mixvel), «Трансхост» (Transhost), «Леонардо» (Leonardo), «Вэбскай» (Websky), использующиеся для нужд более 80 % рынка авиапассажирских услуг.

Стоимость активов ГК «Сирена» превысила 35 млрд руб., валовая прибыль составляет 8,5 млрд руб.

Господин Шайхутдинов, став в 2003 году депутатом Госдумы от ЛДПР, отмечает Генпрокуратура, должен был отказаться от участия в управлении компаниями и предпринимательской деятельности в целом. Однако прокурорская проверка показала, что он вместе с партнерами — Ибрагимом Сулеймановым, Михаилом Баскаковым и Валерием Нестеровым, их близкими родственниками и наследниками Татевоса Суринова (занимал различные ответственные посты, в том числе руководителя Российской футбольной премьер-лиги, но умер в 2015 году) — в настоящее время нелегально владеет и управляет единой группой компаний «Сирена», осуществляющей деятельность по продаже авиаперевозок, взаиморасчетам и бронированию в сфере гражданской авиации.

При этом, говорится в иске, в целях создания видимости соблюдения установленных запретов и ограничений господин Шайхутдинов в 2002–2006 годах «фиктивно переоформил бизнес» на господ Сулейманова, Баскакова, Нестерова, а также Татевоса Суринова.

По версии надзора, с 2016 по 2023 год господином Шайхутдиновым было «обеспечено перераспределение» контролирующего пакета акций АО «Сирена-трэвел» и АО ТКП «через введение в состав акционеров холдинга» близких родственников господ Сулейманова, Суринова и Баскакова. При этом, зная, что сын господина Сулейманова Расул Сулейманов имеет гражданство Республики Кипр, господин Шайхутдинов, по версии Генпрокуратуры, намеренно скрыл от ФАС факты совершения сделок с акциями стратегически значимых обществ АО «Сирена-трэвел» и АО ТКП, вследствие чего последние не согласованы правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В результате резидентом недружественного государства был установлен незаконный иностранный контроль над холдингом, отмечают авторы иска.

Помимо них, в число ответчиков попали полтора десятка лиц, которых господин Шайхутдинов в 2004–2025 годах, как установил надзор, привлек в качестве соучредителей отдельных компаний—разработчиков программного обеспечения, доверенных лиц и менеджеров ГК «Сирена». При этом сам господин Шайхутдинов продолжил лично определять судьбу ГК «Сирена», участвовать в ее хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «извлекать доход и обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

Более того, в период нахождения во власти свое политическое, административное и должностное влияние он использовал для покровительства ГК «Сирена». Сосредоточил усилия не на законотворческой деятельности, а на создании благоприятных условий, «необоснованных преференций принадлежащим ему организациям и обеспечения тем самым прироста активов».

Холдинг значительно увеличил капитализацию, что явилось в том числе результатом лоббирования господином Шайхутдиновым интересов собственных структур и задействования авторитета власти и связей.

Депутатский статус обеспечивал неприкосновенность как самому господину Шайхутдинову и членам его семьи, так и его бизнес-партнерам и их близким родственникам. В частности, по данным надзора, для увеличения противоправных доходов по указанию господина Шайхутдинова были введены «заведомо незаконные сборы при оформлении гражданами авиабилетов (такса ZZ)». Прибыль же выплачивается ответчикам в качестве ежегодных дивидендов АО «Сирена-трэвел» и АО ТКП, а также выводится из холдинга под видом «внутригрупповых притворных займов».

В итоге, сделала вывод Генпрокуратура, ответчиками за счет незаконных сборов с населения только с 2020 по 2024 год нелегально получено более 13,8 млрд руб. В том числе за счет этих средств, по версии надзора, фигуранты коррупционного скандала приобретали многочисленную недвижимость и бизнес-активы. Так, господин Шайхутдинов в период с 2002 по 2005 год, то есть будучи депутатом, через свое ООО «Галис-Терминал» выступил заказчиком строительства гостиничного комплекса «Новотель» общей площадью 14 тыс. кв. м на улице Маяковского в Санкт-Петербурге.

Также с 2004 по 2018 год главным ответчиком были созданы коммерческие структуры в сфере туризма: ООО «Агент.РУ Онлайн», ООО «Агентство “Мавинс”», ООО «Главный центр бронирования отелей», ООО «Сибукинг-Сервис», ООО «Сибукинг-Технолоджи», ООО «Экспедия РУС». Управление данными обществами поручено доверенным лицам.

За счет полученной от группы компаний «Сирена» незаконной прибыли депутат Шайхутдинов в 2019 году ввел в эксплуатацию сеть гостиниц в Санкт-Петербурге с наименованием «Вало» (Valo), которая включает в себя шесть отелей общей площадью 185,5 тыс. кв. м (3,5 тыс. номеров) стоимостью 16,8 млрд руб. Для сокрытия полученного коррупционным путем имущественного комплекса господин Шайхутдинов оформил его на баланс ООО «Вало Инвест», «Вало Сервис», «Вало Хоспиталити», «Вест Бридж Отель», «Отель Инвест», «Галс», «Раст», а в состав их участников включил подконтрольных себе лиц и иностранные структуры: «Пика Инвестментс Лимитед» (ОАЭ), Компания «ХДХ-Хотел Девелопмент Холдинг СА» (Швейцария).

Незаконно полученные доходы от ГК «Сирена» депутат Шайхутдинов легализовал, приобретая дорогостоящую недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

На свою супругу он оформил два коттеджа и три нежилых здания общей площадью 1, 3 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 3 тыс. кв. м. Многочисленные объекты недвижимости были записаны на детей депутата. Так же поступили другие фигуранты прокурорского иска. Так, сожительница Ибрагима Сулейманова и его дочь получили две квартиры в Москве площадью более 800 кв. м и два коттеджа в деревне Жуковке и поселке Горки-2 Московской области общей площадью 2,3 тыс. кв. м с земельными участками под ними в 9,5 тыс. кв. м.

Действия ответчиков, согласно выводам Генпрокуратуры, оказались на руку и противникам России. Так, после начала СВО они передали критически значимое программное обеспечение и базы данных российских граждан резидентам недружественных юрисдикций — Sirena-Travel Gmbh (Германия) и Amber Aero (Латвия).

«В результате выявления уязвимостей в системе безопасности ГК “Сирена” спецслужбы Украины в 2023 году завладели персональными данными граждан России. Также они парализовали работу отечественных авиакомпаний по оформлению воздушных перевозок, что потребовало оперативного принятия мер по восстановлению критической инфраструктуры»,— говорится в иске.

Надзор требует обратить в доход государства доли ответчиков в юридических лицах, входящих в ГК «Сирена», иных приобретенных на коррупционные доходы обществах, а также их объекты недвижимости.

Оперативно получить комментарии Рифата Шайхутдинова “Ъ” не удалось. Другие ответчики сообщили, что рассчитывают доказать необоснованность претензий к ним надзора в ходе разбирательства, которое должно стартовать 18 февраля. «Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. Мы не ожидаем сбоев в работе системы. В любом случае, мы готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения стабильности сервисов»,— сообщили «РИА Новости» в «Ростехе», комментируя иск Генпрокуратуры.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая