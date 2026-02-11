Токаев подпишет указ о референдуме по новой конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности в ближайшее время подписать указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой конституции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Комиссия представила президенту итоговый проект новой конституции. Он сформирован с учетом инициатив граждан и представителей экспертного сообщества, поступавших через казахстанские государственные порталы с октября прошлого года. В документ включены и подходы, выработанные в октябре—январе рабочей группой по парламентской реформе.

В начале сентября господин Токаев предложил переход от двухпалатного к однопалатному парламенту. Депутатов планируется избирать по партийным спискам.

Позже президент Казахстана сообщил, что для реализации парламентской реформы потребуется скорректировать 40 статей конституции. По его словам, по масштабу такие изменения сопоставимы с принятием нового основного закона. По оценке Касыма-Жомарта Токаева, общенациональный референдум может состояться в 2027 году.